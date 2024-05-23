EKPSS tercihleri ne zaman? (2024 ÖSYM EKPSS 2. tercih kılavuzu)

2024 EKPSS 2. tercihlerinin yapılacağı tarih, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından sorgulanıyor. EKPSS sınav sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, tercih işlemlerini beklemeye başladı. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS 2. tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak.



EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?



EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.