EKYS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) sonuç tarihi ÖSYM tarafından paylaşıldı. Takvime göre, EKYS sonuçları mart ayında ilan edilecek. Peki, EKYS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini paylaştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024--EKYS) 18 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 50 ildeki 52 sınav merkezinde, 187 bina ve 2 bin 180 salonda gerçekleştirildi.

EKYS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini paylaştı - 1

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle EKYS sonuç tarihi paylaşıldı. Bu yıl için belirlenen takvime göre, 2024 EKYS sonuçları 8 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. 

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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