Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ne zaman? (2020 EKPSS başvuru)

EKPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından senede 3 kez gerçekleştirilen EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tarihleri Google'da merak konusu. İşte 2020 EKPSS hakkında merak edilenler...



2020 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından bir senede 3 kere yapılan EKPSS'in ilk oturumu bu sene 26 Ocak Pazar günü yapılacak.



2020 EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?



EKPSS'ye başvuru süresi 24 Ocak'ta başlayıp 12 Şubat'ta sona erecek.



2020 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları ise 27 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak.



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EKPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ 4 YILA ÇIKARILMIŞTI



Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, EKPSS sonuçlarının geçerlilik süresi, 4 yıla çıkarıldı.

