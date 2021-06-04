Eski şampiyonlardan LGS'ye gireceklere tüyolar

"Stres altında olmayın, derin bir nefes alın ve soruları çözmeye başlayın..."



Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu pazar günü yapılacak.



Sınava sayılı günler kala eski LGS şampiyonlarından sınava gireceklere önemli ipuçları verdi.

Uğur Okulları öğrencisi Ada Kaderoğlu, 2020'de Türkiye birincisi olduğu sınava hazırlanırken günde 120 soru çözdüğünü söyledi. "Ama önemli olan çok çalışmak değil verimli olmak" diyen Kaderoğlu, şu önerilerde bulundu:

"Günlük çözülmesi gereken soru sayısı, her öğrencinin birikimine ve alt yapısına göre değişiyor. Ben sınava hazırlanırken ders tekrarı yapmayı ve kendime zaman ayırmayı ihmal etmedim. Ders çalışmak dışında; dışarıya çıktım, yürüyüş yaptım, oyun oynadım, ailemle vakit geçirdim… Kısacası sınava hazırlanırken sosyal hayatımdan da ödün vermedim. Her zaman ikisini dengede tutmaya çalıştım. Bence çok çalışmak değil, planlı çalışmak önemli. Sınava sadece üç gün kaldı ve arkadaşlarımın neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Bu sürede verimli çalışarak varsa eksiklerin giderilmesini öneririm. Planlı çalışın, ancak kendinize zaman ayırmayı da unutmayın. Beslenme ve uyku düzeninize dikkat edin, spor yapın, müzik dinleyin, ailenizle ve sevdiklerinizle zaman geçirin."

Hürriyet gazetesine konuşan 2020 LGS şampiyonu İrem Dönmez, soruyu hızlı ve doğru anlamanın zaman kazandırdığını bunun da motivasyonu artırdığını söyledi.



Dönmez, "Sınav esnasında her dakika yüzde yüz odaklanamayabilirsiniz, tabii ki dikkatinizin dağıldığı anlar olacak. Ben şahsen böyle durumlarda 10-15 saniye mola verip, nefes alıp sınava devam ettim ve çok faydasını gördüm" diye konuştu.

"GEÇMİŞ YILLARIN SORULARINI ÇÖZÜN"

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olan 2019 LGS Şampiyonu Ahmet Öner ise geçmiş yıllardaki soruları çözme tavsiyesinde bulundu:



"Ben son bir hafta Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı soruları çözmüştüm. Sınava giriyormuşçasına bir disiplinle, geçmiş yıllarda çıkan soruları çözmek son aşamada yapılacak en verimli çalışmalardan biri. Konu tekrarlarını da aksatmadım çünkü ‘Hiçbir şey yapmazsam bildiğimi unuturum gibi bir hisse kapılmak’ istemedim."

"SINAV BAŞLAMADAN DERİN BİR NEFES ALIN"

İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyan 2020 şampiyonu Sude Yılmaz "Kulağa klişe geldiğinin farkındayım ama sınava girecek öğrenciler gerçekten stres olmasınlar" dedi. Son haftayı denemelere ve sözel dersleri tekrara ayırma önerisi yapan Sude Yılmaz, şunları söyledi:

"Olacakları söylüyorum; sınav kağıdı dağıtılmaya başladığı an büyük bir heyecan duyacaksınız, işte o an sakin kalın, derin bir nefes alın ve soruları çözmeye başlayın. Sonra zaman su gibi akıp geçer."

"KİTAPÇIKLARI SIRAYLA BİTİRİN"



2020 LGS Şampiyonu, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi-Kayseri öğrencisi Ahmet Faruk Yurdakul ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Kitapçığı açtığınızda bildiğiniz yerden soru geldiğini görmek motivasyonu çok arttırıyor. Ayrıca biliyorsunuz ki kitapçığı açtığınızda karşınıza çıkan ilk ders olan Türkçe çok zaman alıyor. Türkçe’den başlayıp sırayla gitmek zaman kontrolü açısından faydalı olur. Bir o dersten, bir o dersten çözmek aralardaki soruları gözden kaçırmanıza sebep olabilir."

"SON GÜNÜ SAKİN VE HUZURLU GEÇİRİN"

Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gören 2020 şampiyonu İlayda Çavdar ise son gününü dinlenerek geçirdiğini söyledi. LGS'ye gireceklere de bu yönde öneride bulunan başarılı öğrenci, şöyle konuştu:



"Ben LGS’ye bir gün kala birkaç motivasyon videosu izledim, arkadaşlarımla görüntülü konuştum, boyama yaptım, balkonda oturup dinlendim. Kısacası sakin ve huzurlu bir gün geçirdim. Ayrıca gerekli tüm belge ve evrakları kontrol ettim. Akşam ise 21.30 civarında yattım ve şanslıyım ki hemen uyuyabildim. Size de buna benzer bir gün geçirmenizi tavsiye ederim."

