EUS tercihleri nasıl yapılır? (2022 ÖSYM EUS tercih tarihleri)

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açıldı. Peki, EUS tercihleri nasıl yapılır? Tercihler için son tarih ne zaman?

EUS tercihleri nasıl yapılır? (2022 ÖSYM EUS tercih tarihleri)

tarafından yapılan duyuru sonrasında EUS tercih işlemleri başladı. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak da adlandırılan tercih işlemleri için son tarih belli oldu. Peki, EUS tercihleri nasıl yapılır?

EUS TERCİHLERİ BAŞLADI

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) tercih işlemleri, 15-21 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

işlemleri, 21 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

EUS tercihleri nasıl yapılır? (2022 ÖSYM EUS tercih tarihleri) - 1

EUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Kasım 2022 günü saat 10.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

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