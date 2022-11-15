EUS tercihleri nasıl yapılır? (2022 ÖSYM EUS tercih tarihleri)

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında EUS tercih işlemleri başladı. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak da adlandırılan tercih işlemleri için son tarih belli oldu. Peki, EUS tercihleri nasıl yapılır?



EUS TERCİHLERİ BAŞLADI



Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) tercih işlemleri, 15-21 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



Tercih işlemleri, 21 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

EUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Kasım 2022 günü saat 10.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.



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