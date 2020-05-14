Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti (Orhan Acar kimdir?)

Öğrencilerle yaptığı video konferans sırasında yanındaki kişiye "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyen Ankara Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, sosyal medyada büyük tepki görünce görevinden istifa etti.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, dün akşam öğrencilerin sorularını yanıtlamak için video konferansa katıldı.

Prof. Dr. Acar, video konferans görüşmesi başlarken kendisine soru yönelten kız öğrencilerin isimlerini söyleyip, yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyerek güldü.

Acar, yanındaki kişinin "Öğrenciler bu söylediklerini duyar" demesi üzerine, "Ses de gidiyor, yanıldık" diyerek, elini başına götürdü. O ana ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda öğrenci ve kullanıcı Acar'a tepki gösterdi. Bunun üzerine Orhan Acar, görevinden istifa etti.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA



Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13 Mayıs 2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

PROF. DR. ORHAN ACAR KİMDİR?



Orhan Acar, 1 Ocak 1962 yılında Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Kimya Bölümünde lisans eğitimi gören Acar, 1988'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Makine Mühendisliği/ Nükleer Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.



1996 yılında da Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Analitik Kimya bölümünde doktorasını tamamladı.



1986-1990 yılları arasında ODTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak kariyerine başladı.



1990-1991'de Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yine Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.



1991-2007 yılları arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu/SANAEM'de görev yaptı. 2007- 2013 Gazi Üniversitesi, Atatürk Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Acar, 2013 yılından bu yana Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünde dekan olarak görevini sürdürüyordu.