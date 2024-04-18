Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) ön başvuruları 2024: GUY sınavı ön başvurusu nasıl yapılır?

2024 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ön başvuru ekranı erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında ön başvurular bugünden itibaren yapılabilecek. Başvurular 18-25 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2024 GUY sınavı ön başvurusu nasıl yapılır?



GUY SINAVI ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI



2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-GUY), 29 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava ön başvurular 18-25 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (her il için atama yapılacak kadronun en fazla dört katı aday), nihai başvurularını 10-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapacaktır.



GUY BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.



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