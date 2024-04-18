Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) ön başvuruları 2024: GUY sınavı ön başvurusu nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-GUY) ön başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar belirlenen tarihlerde ön başvurularda bulunabilecek. Peki, GUY sınavı ön başvurusu nasıl yapılır?

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) ön başvuruları 2024: GUY sınavı ön başvurusu nasıl yapılır?

2024 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ön başvuru ekranı erişime açıldı. tarafından yapılan duyuru sonrasında ön başvurular bugünden itibaren yapılabilecek. Başvurular 18-25 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2024 GUY sınavı ön başvurusu nasıl yapılır?

GUY SINAVI ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI

2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-GUY), 29 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava ön başvurular 18-25 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (her il için atama yapılacak kadronun en fazla dört katı aday), nihai başvurularını 10-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapacaktır.

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) ön başvuruları 2024: GUY sınavı ön başvurusu nasıl yapılır? - 1

GUY BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

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