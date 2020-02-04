'Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek' için küresel işbirliği

“Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek” vizyonuyla Milli Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi ve Limak Vakfı işbirliği yaptı.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın “2023 Eğitim Vizyonu” hedefleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerinin öğretiminde yeni yaklaşımlar ve yöntemler hakkındaki mesleki yeterliklerinin artırılması, alanlarında teorik bilgilerinin ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi ve yurt dışındaki uygulamaları yerinde deneyimleme ve inceleme imkânının sağlanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile ABD'nin ve dünyanın en saygın üniversiteleri arasında gösterilen Harvard Üniversitesi arasında Mart 2019’da iş birliği protokolü imzalandı.



Protokol kapsamında Türkiye’de 20-24 Ocak 2020 tarihleri arasında, Türkiye’nin farklı illerinde fen liselerinde görevli 100 öğretmenin katılımıyla, eğitimcilerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerinin bilim ve öğretiminde mesleki yetkinliklerini arttırmak amacıyla “Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi Eğitici Eğitimi” düzenlendi. Program dahilinde eğitici eğitimleri, Harvard Üniversitesi ve ODTÜ’nün öğretim üyeleri tarafından verildi.



Fen bilimleri ve matematik alanında ülkemizin en başarılı okulları olan fen liselerinde görev yapan öğretmenlerimizin mesleki ve alan gelişimlerine katkı sağlayacak uluslararası akredite sertifika programı ile bu okullarımızdaki eğitimin niteliğinin artırılması ve uluslararası standartlara ulaştırılması hedefleniyor. Yürütülen mesleki gelişim programı aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında pilotlanacak müfredat değişikliği için temel bilimler alanında girdi olarak kullanılacak.



4 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da Limak Ambassadore Hotel’de gerçekleştirilen “Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı”nın tanıtım toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile çok sayıda bürokrat ve eğitim programına dahil olan öğretmenler katıldı.

"DEVAMI GELECEK"



Tanıtım toplantısında konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarında öğretmenlerimizin uluslararası birikimle karşılaşmasını istedik ve Harvard Üniversitesi yaptığımız iş birliği, ODTÜ öğretim üyelerinin katkısı ve Limak Vakfı’nın özel desteğiyle bu projeye başladık. Öğretmenlerimizin daha eleştirel düşünebilmesi, daha somut konular üzerinde fikir yürütebilmesi ve sorgulayıcı çocuklar yetiştirebilmesi amacıyla mesleki gelişim programlarımızı güçlendiriyoruz. Öncelikle öğretmenimizi disiplinler üstü yaklaşımla tanıştırmak gerekiyordu. Bu anlamda da bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Devamı gelecek… Hem öğretmenlerimiz gittikleri okullarda, illerde ve ilçelerde bunu paylaşma imkanı bulacaklar hem de üniversitelerdeki akademisyen arkadaşlarımız, bu bilgi içeriğinin yaygınlaşması için bize destek verecekler.” dedi.



"Güçlü öğretmen güçlü gelecek” vizyonuyla bu yöndeki çalışmaların artarak süreceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Biz öğretmenlerle yola çıkıyoruz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyişiyle; öğretmenlerin omuzunda yükselecek bu çalışmalar. Onların desteği sürdükçe bu ülkenin geleceği emin ellerde olacaktır. Bu vesileyle, Harvard Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşen bu programın hayata geçirilmesinde bizlere verdikleri güçlü destek için Limak Vakfı’na ve değerli Ebru Özdemir hanımefendiye ayrıca teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

"18 BİN ÖĞRETMENE ULAŞTIRILACAK"



Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ise, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada: “Fen lisesi programı uygulayan okullarda görev yapan öğretmenlere fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanlarındaki ilişkinin disiplinler üstü bir anlayışla ele alındığı eğitimler verildiğini anlattı. Boyacı, programda temel amacın inovasyon olduğuna işaret etti.



Limak'ın desteğiyle uzaktan öğretim sistemi programı hazırlandığını dile getiren Boyacı, programın, bu yıl içerisinde 18 bin öğretmene ulaştırılacağını ifade etti.



Tanıtım toplantısında konuşma yapan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise, “Limak Vakfı olarak, eğitime yatırımı, toplumsal gelişmenin vazgeçilmezi olarak görüyor ve tüm faaliyetlerimizi bu bakışla tasarlıyoruz” dedi. Eğitimde güç birliğiyle yol almanın önemli olduğunun altını çizen Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, “Güç birliği kadar, küresel trendleri takip etmenin, çağımız dünyasında ne kadar kritik olduğunu biliyoruz.



Bu sebeple Projeyi Sayın Bakanımızdan ilk duyduğumda, Limak Vakfı olarak desteklemekten mutluluk duyacağımızı ilettim. Çünkü bu Projenin, Limak Vakfı bünyesinde gerçekleştirdiğimiz, başta Türkiye’nin Mühendis Kızları olmak üzere sayısız çalışmanın devamı, tamamlayıcısı olduğuna inanıyorum” dedi. Özdemir sözlerine: “Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüz ile Harvard Üniversitesi tarafından öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini amaçlayan ve fizik, kimya, biyoloji, matematik alanında küresel trendleri ve iyi örnekleri öğretmenlerimiz ve elbette onlar aracılığıyla da öğrencilerimize sunan bu değerli projeyi desteklemekten mutluluk duyuyoruz” diyerek sürdürdü.