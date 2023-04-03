Hibrit ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak?

Hibrit, üniversitelerde bugün yüz yüze eğitimin başlayacak olması sebebiyle en çok merak edilen kelimeler arasında yer almaya başladı. Hem uzaktan hem de yüz yüze olarak eğitim alma anlamında kullanılan hibrit eğitim modelinin ayrıntıları sorgulanıyor. İşte üniversitelerde hibrit eğitim hakkında bilgiler.



HİBRİT NEDİR?



Hibritin kelime anlamı melezdir. TDK sözlüğünde "Hibrit" kelimesinin Fransızca "Hybride" kelimesinden Türkçe'ye geçtiği belirtiliyor. Hibrit kelimesinin teknolojideki anlamı ise "İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması." olarak tanımlanıyor.



HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?



Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.



Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir.

Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.