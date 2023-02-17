Hibrit nedir? Hibrit eğitim ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi

Üniversitelerde nisan ayından itibaren hibrit eğitim döneminin başlayacağını açıklayan YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarının ardından, 'Hibrit nedir? Hibrit eğitim ne demek?' sorularının yanıtı araştırılmaya başladı. Peki, Hibrit nedir? Hibrit eğitim ne demek? İşte ayrıntılar.

Hibrit nedir? Hibrit eğitim ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi

Üniversitelerde nisan ayından itibaren hibrit eğitim dönemine geçilecek olmasıyla birlikte, hibrit eğitimin ne demek olduğu ve nasıl olacağı merak ediliyor. İşte hibrit eğitimin ayrıntılar.

HİBRİT NE DEMEK?

Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

Hibrit nedir? Hibrit eğitim ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi - 1

YÖK BAŞKANI DUYURDU

YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

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