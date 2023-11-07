Hukuk mesleklerine giriş sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanı duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi, hukuk mesleklerine giriş sınavı ile ilgili net mesajlar verdi, ilk sınavın 2024 yılında yapılacağını söyledi.



HUKUK MESLEKLERİ GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin eğitim programları çerçevesinde hazırladıkları “Meclis Simulasyonu” programına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada hem yargı reformu strateji belgesi ile alakalı hem de hukuk fakültesinde mezun olanların hakim, savcı ve avukatlık mesleğine kabulleri ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.



"Hukuk mesleklerine giriş sınavı olacak"



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk eğitimini daha da güçlendirme noktasındaki gayretlerini sürdürdüklerini belirterek, “Hukuk fakültelerimizin sayısı fazla. Bu fazlalık nedeniyle mezun olan kardeşlerimizin özellikle savunmada görev alan avukatlarımızın sayısının fazla olması nedeniyle, oradaki savunmanın güçlü olması anlamındaki eksiklikleri de önümüzdeki süreçlerde gidermemiz lazım. Bu anlamda kontenjan ilgili sınırlama yapılmıştı. Kontenjanın yüz bine düşürülmesi noktasında çalışmalarımız var. Hukuk fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz artık direk avukatlık stajına başlayamayacaklar. Ya da hemen hakimlik savcılık sınavına giremeyecekler. Hukuk fakültesinden mezun olan bir genç kardeşimiz öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanacak. Önümüzdeki yıldan itibaren bu sistem başlıyor. Hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanan kardeşimiz avukat olmak istiyorsa avukatlık stajına o sınavı kazananlar başlayabilir. Yine hakim, savcı adaylarını da kaldırdık. Yerine hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getirdik. Hakim savcı adaylığı iki yıl sürüyordu. Hakim savcı yardımcılığı da üç yıl sürecek. Bir yıl adalet akademisinde önemli güçlü bir eğitim alacaklar. Tecrübeli profesörlerimizden, uygulayıcılarımızdan, Yargıtay üyelerimizden, istinattan, ilk dereceden hakimlerimiz orada eğitimler verecek. Ve o eğitimler sırasında da muhtelif zamanlarda ara sınavları geçecekler. Sonrasında da o eğitim tamamladıktan sonra iki yıl boyunca tecrübeli hakim ve savcıların yanında hakim savcı yardımcısı olarak çalışacaklar. Ve o çalıştıkları süre içerisinde yargısal kararlara imza atamayacaklar. Ama diğer konularda hakim ve savcılarımızın yardımcısı olarak kararların yazılmasını, tüm bunlarda tecrübeli hakim insanlarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışacaklar ve o htecrübeli hakim- savcılarımız onlara puanlar verecekler. Sonrasında belli bir puanı tutturan bu mesleğe kabul edilecek.” dedi.



HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Hukuk mesleklerine giriş sınavlarına, hukuk fakültesi mezunları katılacak.



Öte yandan başvuru ayrıntıları ve sınava dair bilgiler henüz belli değil.

Konuya dair açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.