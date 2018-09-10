Öğrencilerde hukuk bilincinin geliştirilmesi, hak, özgürlük ve sorumluluklarının farkında, adil bireyler yetiştirilmesi amacıyla 5 yıl önce ortaöğretim müfredatına alınan "hukuk ve adalet" dersi, yeni öğretim yılında 8. sınıflarda da seçmeli ders olarak okutulacak.



Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, 2013-2014 öğrenim yılından bu yana 6 ve 7. sınıflarda seçmeli okutulan ders, bu yıldan itibaren 8. sınıf öğrencileri tarafından da seçilebilecek.



Dersi seçen öğrenciler, sosyal bilimler öğretmenleri tarafından haftada iki saat verilecek ortak derse katılacak.



Derse katılacakların kullanımı için, evrensel hukuka ve çağdaş metodolojiye uygun olarak geliştirilip güncellenen yeni ders kitabı basıldı.



"Yaşamımızda hukuk ve adalet", "Haklarımız ve sorumluluklarımız", "Hukuki sorunlarımız" ile "Hukuki çözümlerimiz" üniteleri altında işlenecek derslerde, adalet, eşitlik, duyarlılık, özgüven, sorumluluk, barış, tarafsızlık, özgürlük, dürüstlük gibi değerlere vurgu yapılacak.



Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, şehit yakınları ve gaziler ile özel gereksinimli bireylere ilişkin "pozitif ayrımcılık" ve "mağdur hakları" gibi kavramların işleneceği derslerde, düşünce özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, ailenin korunması ve çocuk hakları, özel hayatın gizliliği, tüketici hakkı gibi konulara özel önem verilecek.



"İSTİSMAR VE ŞİDDET" KONULARI DA İŞLENECEK



"Adil yargılanma hakkı" ve bununla ilişkili "Hak arama hürriyeti ile sınırları", "Savunma hakkı" ve "Adli yardım" konularında da öğrenciler bilgilendirilecek. Bu kapsamda, CİMER, BİMER gibi e-devlet uygulamaları da tanıtılacak.



Şikayet, tanıklık, dilekçe, dava ve itiraz hakkından da bahsedilecek derslerde, erken yaşta ve zorla evlilik, mağdur çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, çocukların çalışması ve sosyal güvenliği ile aile içi ve okulda ihmal, istismar ve şiddet gibi konularda bilinç kazandırılacak.



Ayrıca şiddet türleri ile şiddetten korunma yolları da pedagojik olarak öğrencilere anlatılacak. Yeni neslin, haklarını hukuksal yollarla koruyabilecek bir şekilde yetiştirilmesini amaçlayan derslerde, imza atmanın hukuki bağlayıcılığı, gerçek ve sanal ortamda kişisel verilerin korunması ve paylaşılması gibi konular üzerinde de durulacak.