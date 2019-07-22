IAB TR tarafından 5 yıldır Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin desteğiyle düzenlenen UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nın uzantısı olan UniChallenge Tech mühendislik öğrencilerini ve yeni mezunlarını Dijital’e bekliyor.



5 senede Türkiye genelinden toplam 1.365 başvuru alan UniChallenge+ programına katılan 250 katılımcının yarısından fazlası Dijital reklam alanında çalışıyor.



UniChallenge+’ın yakaladığı bu başarı, IAB TR’yi sektörün bir başka ihtiyacını ele almaya yönlendirdi.



Bir haftalık programda gençler bir yandan dijital dünyayı farklı bir perspektiften tanırken öte yandan proje üretecek ve eğlenceli vakit geçirecek. Derslerin yanı sıra, ekip çalışmasını destekleyen aktivitelere katılıp dijital ünlülerle sohbet etme imkânı bulacaklar.



Ayrıca eğitimi başarıyla tamamlayan ekipler IAB TR üyesi firmalarda staj hakkı elde edecek.



Katılım kontenjanı 50 ile sınırlı olan programın başvuruları Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin Mühendislik bölümlerine açık olacak.



9-13 Eylül tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek eğitimin son başvuru tarihi ise 17 Ağustos.