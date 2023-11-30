İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 İBB BURS BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?



İBB burs başvuru süreci geçtiğimiz yıl 22 Ekim’de sona ermiş, sonuçlar ise 21 Aralık’ta ilan edilmişti. Bu yıl da başvuru sürecinin 3 Kasım’da sona ermiş olması nedeniyle 2023-2024 dönemi İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması bekleniyor.



İBB BURS BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?



Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.