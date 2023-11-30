İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvurularının sonuçlandırılması ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarına çevrildi. "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında yapılacak olan burs yardımları, geri ödemesiz olarak öğrencilere sağlanacak.
2023 İBB BURS BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İBB burs başvuru süreci geçtiğimiz yıl 22 Ekim’de sona ermiş, sonuçlar ise 21 Aralık’ta ilan edilmişti. Bu yıl da başvuru sürecinin 3 Kasım’da sona ermiş olması nedeniyle 2023-2024 dönemi İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması bekleniyor.
İBB BURS BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?
Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.
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