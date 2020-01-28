İBB burs başvuruları başladı (İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 bin üniversiteli öğrenciye öğrenim bursu vermek için tekrar çalışma başlattı.

İBB Yönetimi, 30 bin öğrenci hedefine ulaşılması için yeni bir çalışma başlattı. Kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Çalışma kapsamında, eğitim yardımı kriterlerinde de iyileştirmeye gidildi.

NOT ORTALAMASI DÜŞÜRÜLDÜ

Buna göre; 4 üzerinden 2,5, 100 üzerinden 60 olan not ortalaması; 4 üzerinden 2, 100 üzerinden 53 olarak revize edildi. Başka bir kurumdan burs alamama şartı da başvuran kişilerin dezavantajlılık durumu gözetilerek kaldırıldı.



YENİ BAŞVURULAR BAŞLADI



Yeni şartlarla 15 bin öğrenciye daha eğitim yardımı verilmesi için başvurular, gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular, 6 Şubat tarihinde sona erecek. 7 – 9 Şubat arasında yapılacak değerlendirmenin ardından 10 Şubat’ta eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi www.ibb.istanbul sitesi yayınlanacak. Öğrenciler belgelerini 11-22 Şubat tarihleri arasında teslim edecek. İhtiyaç olursa 25 Şubat’ta yedek liste açıklanacak.



BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



İBB BURS BAŞVURU KOŞULLARI

- T.C. vatandaşı olmak

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

KİMLER BAŞVURAMAZ?

- Açık öğretimde okuyanlar

- Uzaktan öğretim görenler

- Ücretli değişim programında bulunanlar

- 25 yaşından büyükler

- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

VİDEO: HER 100 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN 60'INDA UYKU DÜZENİ YOK(ARŞİV)