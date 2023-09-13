İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2023 İBB Genç Üniversiteli burs takvimi bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Genç Üniversiteli burs başvurusuna ilişkin araştırmalar sürüyor. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteği adında burs başvurusu alacak İBB'ye başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, 2023 İBB burs başvurularında son durum...



İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?



2023–2024 Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuruları yakında başlayacak.



Söz konusu tarihler İBB tarafından ilan edilince haberimizde yer vereceğiz.



İBB BURSUNA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,



Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak,



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,



Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak