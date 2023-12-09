İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları)

2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları, 20 Ekim'de burs başvurularını tamamlayan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Sadece İstanbul'da yaşayan üniversitelilere verilecek olan İBB bursları için tarih araştırması başladı. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İBB BURS BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İBB burs başvuru süreci geçtiğimiz yıl 22 Ekim’de sona ermiş, sonuçlar ise 21 Aralık’ta açıklanmıştı.
Bu yıl da başvuru sürecinin 3 Kasım’da sona ermiş olması nedeniyle 2023-2024 dönemi İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması bekleniyor.
İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.
2023- 2024 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.
İBB BURSU NE KADAR?
2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.
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