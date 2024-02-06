İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak? Gözler İBB burs duyurusunda

İBB bursu 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları devam ediyor. İstanbul'da okuyan ve burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak olan 2. taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak?



İBB İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?



İBB bursunun ikinci taksit ödemesi için tarih bilgisi henüz net değil.



Ödemeler başlayınca hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.



İBB BURSU NE KADAR?



İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Böylelikle öğrencilere toplam 7 bin 500 TL ödeme yapılmış olacak.