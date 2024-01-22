İBB bursu ikinci taksiti ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbullu lisans ve ön lisans öğrencilerine burs desteği veriyor. 2023-2024 eğitim yılı başvuru sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmış ve ardından ilk taksit burs ödemesi yapılmıştı. Peki, İBB bursunun ikinci taksiti ne zaman yatacak?

İBB bursu ikinci taksiti ne zaman yatacak?

2023-2024 öğretim yılında burslarından binlerce öğrenci faydalanıyor. İBB, öğrencilere üç parça halinde yardımında bulunacak. İlk parça ödemelerin bitmesinin ardından şimdi ise ikinci dönem ödemeleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023-2024 İBB burs ödemesinde son durum...

İBB BURSU KAÇ TL?

2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.

İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İBB bursunun ikinci taksit ödemesi için tarih bilgisi henüz net değil.

Ödemeler başlayınca hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

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