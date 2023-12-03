İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2023 İBB burs başvurusu sonuçları bekleniyor

2023-2024 Eğitim yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) burs başvuruları geride kalmıştı. Burs alma hakkı kazanan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine üç taksit halinde, toplamda 7 bin 500 TL olarak ödenecek. Tüm gözler şimdi sonuçlarda olacak. İşte, İBB burs başvuru sonuçlarında son bilgiler...



İBB BURS BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İBB burs başvuru süreci geçtiğimiz yıl 22 Ekim’de sona ermiş, sonuçlar ise 21 Aralık’ta ilan edilmişti.



Bu yıl da başvuru sürecinin 3 Kasım’da sona ermiş olması nedeniyle 2023-2024 dönemi İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



İBB BURS BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?



Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.



Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.