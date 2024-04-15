İGS sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM İSG/1 sınav tarihi)

2024 İSG/1 sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, İSG sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih.



2024 İSG SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında İSG sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



BAŞVURULAR SONA ERDİ



Adaylar, başvurularını 20-27 Mart tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamladı.