İGS sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM İSG/1 sınav tarihi)

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavının ne zaman yapılacağı, 20-27 Mart tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında İSG sınav tarihi belli oldu. Peki, 2024 İSG/1 sınavı ne zaman yapılacak?

İGS sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM İSG/1 sınav tarihi)

2024 İSG/1 sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, İSG sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarafından belirlenen tarih.

2024 İSG SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında İSG sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR SONA ERDİ

Adaylar, başvurularını 20-27 Mart tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamladı.

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