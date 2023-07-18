İki bakanlıktan afet bölgesindeki çocukların eğitimi için protokol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü", 20 Temmuz Perşembe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Malatya'da imzalanacak.



Protokolle afetten kaynaklı oluşabilecek sorun alanlarındaki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılarak aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesi, öğrencilerin ve velilerin kendi kapasitelerini fark ederek daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.



Afetten etkilenen 11 ildeki bireylere yönelik psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik ve bilişim alanlarında eğitim destek programları uygulanmasını öngören protokolle, yetişkinler, engelli ve yaşlılar için de sosyal alanlarda faaliyetler yapılması amaçlanıyor.



Protokolle, depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla yetişkinler için talebe göre hobi ve meslek edindirme kursları açılması da hedefleniyor.



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