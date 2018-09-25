Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki bakanlık arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" ve "Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma" alanlarında iş birliği protokolünü MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törenle imzaladı.

Bakan Selçuk, 15 Ekim'de açıklayacakları vizyon belgesinde ana konulardan birinin meslek liseleri olduğuna işaret ederek, "Bugün de ona dair bir adım atıyoruz ve Türkiye'nin gerek turizmi gerekse kültürü açısından meslek liseleriyle bağlantılı biçimde son derece değerli bir girişimde bulunuyoruz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teşekkür eden Selçuk, protokolün meslek lisesi, müze ve öğretmenlerle ilgili olmasının değerini artırdığını vurguladı.

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:



"Öğretmenlerin çok daha uygulama temelli çalışmalara yönlendirilmesine, çocukların çok daha fazla iş başı eğitimle kalmasını sağlayan bir yapı söz konusu olacak. Geleneksel Türk sanatları son derece önemli. Çünkü Türkiye'de şimdiye kadar geleneksel Türk sanatları konusunda herhangi bir okul açılmamış. Bu ilk olacak. Bu okul, Türk sanat tarihi açısından el sanatlarının ve diğer geleneksel sanatların geleceğe aktarılması konusunda özel bir girişim. Ayrıca müzelerle ilgili öğretmenlerimiz hakkında da bir, iki konu var. Milli Eğitim Bakanlığı açısından çok değerli olan bu mesleki eğitim konusu, bugün çok güzel bir örnekle turizm liseleri örneğiyle taçlanıyor. Bu çerçevede de meslek lisesine verdiğimiz önemin ilk nişanesini sizlerle paylaşmış oluyoruz."



GELENEKSEL TÜRK SANATLARI MESLEK LİSESİ KURULACAK



Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile meslek liselerinin turizm programları yeniden yapılandırılacak.



Bu kapsamda ilk kez "Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi" kurulacak. İstanbul'da açılacak lisenin öğretim programı ve ders içerikleri, alan uzmanları, sanatçılar ve iki bakanlığın uzmanları tarafından önümüzdeki günlerde belirlenecek. Öğrencilerin staj ve becerinin eğitimleri bu alanda kurulmuş atölyelerde ve gerçek üretim ortamlarında yapılması sağlanacak.



MÜZE EĞİTİMİ SEÇMELİ DERS OLACAK



Tüm liselerde müze eğitimi seçmeli ders olacak. Öğretim programına İngilizce ve Rusça, hazırlık sınıfı olarak eklenecek. Turizm meslek liselerinin öğretim programına İngilizce ve Rusça yabancı dil hazırlık sınıfı eklenecek. Ayrıca, Almanca, Arapça, Çince ve Fransızca dilleri, yabancı dil eğitimi kapsamında seçmeli ders olarak okutulacak. Okulların öğretim programları, sektörün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda revize edilecek.



Öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamında yapılmasını, öğrencilere burs verilmesini ve mezunların istihdamını sağlayacak olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, okul eğitici ve yöneticilerin hizmet içi ve işbaşı eğitimleri gerçekleştirmelerine destek verecek.



Bu liseyle son yıllarda hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, cilt, ahşap oymacılık, katı, dokumacılık gibi alanlarda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında ortaöğretim seviyesinde böyle bir eğitim verilmemesi büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyordu.



Ortaöğretimde Müze Eğitimi Protokol kapsamında, tüm ortaöğretim kurumlarına "Müze Eğitimi" seçmeli ders olarak konulacak. Dersin uygulamalarının müze ve ören yerlerinde yapılması sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerinde müze dersi uygulamalarının niteliğini artıracak şekilde uzman, materyal ve rehberlik desteği sağlayacak ve öğretmenlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girişlerini sağlayacak.