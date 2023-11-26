İkinci ara tatil ne zaman? (2023-2024 MEB 2. ara tatil takvimi)

Okullarda 2. ara tatilin ne zaman başlayacağı, ilk ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez ara tatil yapan milyonlarca öğrenci, biraz dinlenmek ve derslerden uzaklaşmak için ikinci ara tatil tarihini merak ediyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak?

İkinci ara tatil ne zaman? (2023-2024 MEB 2. ara tatil takvimi)

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen ara tatil takvimi sonrasında 2. ara tatil tarihi belli oldu. Peki, okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci ara tatil ne zaman? (2023-2024 MEB 2. ara tatil takvimi) - 1

İKİNCİ NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

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