İkinci ara tatil ne zaman? (2023-2024 MEB 2. ara tatil takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen ara tatil takvimi sonrasında 2. ara tatil tarihi belli oldu. Peki, okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?



SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.



İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.