İkinci ara tatil ne zaman bitiyor? (2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi)

İkinci ara tatilin ne zaman biteceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı eğitim öğretim takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor?



ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?



2023-2024 iş takvimi sonrasında okulların ara tatil tarihleri MEB tarafından belli olmuştu.



Buna göre; Öğrenciler 8-12 Nisan tarihlerinde ara tatil yapacak. Öğrenciler hafta sonlarının dahil olmasıyla birlikte 9 günlük tatil yapacak ve okullar 15 Nisan'da yeniden açılacak.



2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ



Okulların açılması 11 Eylül 2023



Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023



Yarıyıl tatili: 22 Ocak- 2 Şubat 2024



İkinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan 2024



2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024



Yeni eğitim yılı başlangıcı (2024-25) 9 Eylül 2024

