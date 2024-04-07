İkinci ara tatil ne zaman bitiyor? (2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi)

İkinci ara tatilin ne zaman biteceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı eğitim öğretim takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor?
ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
2023-2024 iş takvimi sonrasında okulların ara tatil tarihleri MEB tarafından belli olmuştu.
Buna göre; Öğrenciler 8-12 Nisan tarihlerinde ara tatil yapacak. Öğrenciler hafta sonlarının dahil olmasıyla birlikte 9 günlük tatil yapacak ve okullar 15 Nisan'da yeniden açılacak.
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
Okulların açılması 11 Eylül 2023
Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023
Yarıyıl tatili: 22 Ocak- 2 Şubat 2024
İkinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan 2024
2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024
Yeni eğitim yılı başlangıcı (2024-25) 9 Eylül 2024
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