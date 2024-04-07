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İkinci ara tatil ne zaman bitiyor? (2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi)

İkinci ara tatilin bu yıl Ramazan Bayramı'yla denk gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatil yapacak. Tatilin başlamasıyla birlikte planlarını yapmak isteyen öğrenciler, gözlerini okulların açılacağı tarihe çevirdi. Peki, ikinci ara tatil ne zaman bitiyor?

İkinci ara tatil ne zaman bitiyor? (2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi)

İkinci ara tatilin ne zaman biteceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı eğitim öğretim takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor?

NE ZAMAN BİTİYOR?

2023-2024 iş takvimi sonrasında okulların ara tatil tarihleri MEB tarafından belli olmuştu.

Buna göre; Öğrenciler 8-12 Nisan tarihlerinde ara tatil yapacak. Öğrenciler hafta sonlarının dahil olmasıyla birlikte 9 günlük tatil yapacak ve okullar 15 Nisan'da yeniden açılacak.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili: 22 Ocak- 2 Şubat 2024

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan 2024

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

Yeni eğitim yılı başlangıcı (2024-25) 9 Eylül 2024

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