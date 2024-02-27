İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? (2024 MEB 2. ara tatil tarihi)

2023-2024 okullarda ikinci ara tatil tarihi, ortak sınavlar öncesinde öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yılın ikinci ara tatilinin, Ramazan Bayramı haftasına denk gelmesi sebebiyle, tatil takviminin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Peki, İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün olacak?



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.



İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.



İKİNCİ ARA TATİL YAPILACAK MI?



Milli Eğitim Bakanı takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak. Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor.



İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Bakan Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." dedi.