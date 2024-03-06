İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi)

2. ara tatilin başlayacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Her yıl 2 kez yapılan ara tatil bu yıl Ramazan Bayramı'na denk gelecek. Tatil öncesinde ara tatilin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Peki, 2023-2024 yılı ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi dönem başında paylaşılmıştı.
Takvime göre, ikinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde uygulanacak.
İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimde bir değişikliğe gitmemesi durumunda öğrenciler, ikinci ara tatilde 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
5 Şubat 2024 tarihinde başlayan ikinci dönem, 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak.
Öğrenciler, 15 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yaz tatiline girecek.
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