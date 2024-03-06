İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi)

İkinci ara tatil tarihi, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Okullarda 2. dönemin başlamasıyla birlikte yeniden yoğun ders temposunun içine giren öğrenciler, kısa bir tatil için 2. ara tatil tarihini sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında, ikinci ara tatil tarihi belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi)

2. ara tatilin başlayacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Her yıl 2 kez yapılan ara tatil bu yıl Ramazan Bayramı'na denk gelecek. öncesinde ara tatilin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Peki, 2023-2024 yılı ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

İKİNCİ NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi dönem başında paylaşılmıştı.

Takvime göre, ikinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde uygulanacak.

İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi) - 1

İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimde bir değişikliğe gitmemesi durumunda öğrenciler, ikinci ara tatilde 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

5 Şubat 2024 tarihinde başlayan ikinci dönem, 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak.

Öğrenciler, 15 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yaz tatiline girecek.

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