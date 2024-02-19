İkinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi)

2023-2024 ikinci ara tatil tarihi binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramına denk gelen ikinci ara tatilin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili araştırmalar sürmeye devam ederken, öğrenciler MEB tatil takvimini araştırıyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı?



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.



İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.



İKİNCİ ARA TATİL YAPILACAK MI?



Milli Eğitim Bakanı takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak. Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Bakan Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." dedi.