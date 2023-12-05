İkinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak? (2023-2024 MEB 2. ortak sınav tarihleri)

Okullarda 1. dönem 2. ortak sınavlar için tarih araştırması başladı. Ortakokul ve lise öğrencilerinin katılım sağlayacağı ortak sınavlar için hazırlıklar sürerken, öğrenciler bir yandan da sınavın net tarihini merak ediyor. Peki, 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?



İKİNCİ ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ortak sınav takvimi sonrasında, 1. dönem 2. sınavların tarihleri belli oldu.



Buna göre; Okullarda öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında girecek.



2. ORTAK SINAVLARIN KONULARI AÇIKLANDI



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınavlara ilişkin açıklama yayımladı.



6. sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9. sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ortak sınava girecek.



6. sınıfların sınavları 16'şar sorudan, 9. sınıfların sınavları ise 20'şer sorudan oluşacak.



Hangi konudan kaç soru sorulacağını gösteren tablolar ise bakanlığın internet sitesinde erişime açıldı.

MAZERET SINAVI YAPILACAK



Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.



Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.