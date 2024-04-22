İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2024 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu Yayımlandı

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 2024 yılı yer değiştirme takvimine göre yürütülecek.



Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecektir. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, https://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2024 YILI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU