Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, ''Şu an ki uygulamada 66 aydan küçük, 60 ayını dolduran çocukların velileri genelde çocuklarını okula vermiyor'' açıklamasının ardından ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılması için gerekli görüşmeler yapılıyor.



Peki yapılacak düzenleme ile öğrenciler ilkokula kaç yaşında başlayacak? İlkokula başlama yaşı kaç oldu? '2019 ve 2020 okula başlama yaşı' işte merak edilenler...



2019 İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?



TBMM'ye sunulan 652 Sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak düzenleniyor. Yapılacak değişiklik ile birlikte gelişimi yaşıtlarına göre hızlı olan öğrencilerin okula erken başlamasının ve gelişimi yavaş olan öğrencilerin okula geç başlayabilmesinin önü açılacak.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İşler,

"Şu an ki uygulamada 66 aydan küçük, 60 ayını dolduran çocukların velileri genelde çocuklarını okula vermiyor, bunun için de rapor getiriyordu. Bu raporlar, (Milli Eğitim Bakanlığının hazırlayacağı) yeni yönetmelikle kaldırılacak, tamamen velinin izni ve talebine bağlı olacak" şeklinde duyurmuştu.

OKULA BAŞLAMA YAŞI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?



Okula başlama yasasının kabul edilmesiyle birlikte 60 aylık çocuklar okul öncesi eğitime yönlendirilirken, ilkokula başlama yaşıyla ilgili düzenleme 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması öngörülüyor.



OKUL KAYIT ERTELEME KOLAYLAŞIYOR



Erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğunun kalkmasıyla kayıt erteleme işlemleri kolaylaştırılacak.



Yeni teklifin kanunlaşmasıyla kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar, ilkokula başlayacak.

Eylül ayı sonu itibarıyla 66, 67 ve 68 aylık çocuklar velilerinin yazılı talebiyle ilkokula başlayabilecekler. Kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanlar, velilerinin yazılı talebiyle ilkokula kaydını bir yıl erteleyebilecek ve okul öncesi eğitime yönlendirilecekler.

DÜZENLEME İLE YAŞ AYRIMI NETLEŞECEK



Bu düzenlemeyle ilkokula başlama yaşında eylül sonu itibarıyla 69 olarak belirlenen dönem, aralık ayı sonu itibarıyla 72 aya karşılık gelecek. İlkokula başlama yaşı yaş bütünlüğü korunarak 6 yaşa göre düzenlenmiş olacak ve 6-7 yaş çağ nüfusu arasındaki yaş ayrımının net olarak yapılabilmesi de sağlanacak.



OKULA UYUM SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER