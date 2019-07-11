Üniversite öğrencilerinin algoritma konusunda gelişmesine yardımcı olmasıyla ve Türkiye algoritma komünitesine katkılarıyla bilinen inzva, geleneksel algoritma yaz kampını 16-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdi. inzva'nın 6. kampı olan ve komüniteden gücünü alan bu etkinlik Türkiye’deki ve uluslararası algoritma meraklıları arasında bir köprü niteliği gördü.



inzva'nın içinde bulunduğu Beykoz Kundura Türkiye'nin dört bir yanından ve Ürdün, Rusya ve Suriye gibi uzak mesafelerden gelen toplam 89 katılımcıyı ağırladı. Katılımcılar Ön Eleme aşamasında birbirine karşı kıyasıya mücadele veren 230 öğrenci arasından seçildi ve etkinlikten tamamen ücretsiz şekilde yararlanma fırsatı buldu.



ULUSLARARASI ALGORİTMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ



Genç algoritmacılar kamp süresince eğitim gördükten sonra final yarışmasında birbirlerine karşı yarıştılar. Yarışmalarda skor tahtaları katılımcıların motivasyonlarını korumalarını sağladı ve kamp süresince kurdukları bağlar takım çalışması konusunda gelişmelerine yardımcı oldu.



Final yarışması dışında kamp türünün ilk örneği olan başka bir yarışmaya da ev sahipliği yaptı: Uluslararası Algoritma Yarışması. inzva’nın ilk kez düzenlediği uluslararası yarışma niteliğindeki bu etkinlik Bakü, Belgrad, Şam, İstanbul, Lviv, Minsk ve Münih gibi şehirlerden birçok takımın katılımıyla gerçekleşmiş oldu. Katılan 94 takım arasından Boğaziçi Üniversitesinden *&oburX birinci olurken Ukrayna’dan ‘raz’eb’ takımı ikinciliği, Belarus’tan da ‘Uncle Bogdan’ takımı da üçüncülüğü göğüsledi.

Bu yarışma sayesinde katılımcılar hem kamp sırasında geliştirdikleri yeteneklerini sergileme hem de bu deneyimleri kullanarak dünyanın çeşitli şehirlerinden katılan öğrencilerle yarışıp algoritma pratiklerini geliştirme fırsatı buldu.

ÜNİVERSİTELERARASI ULUSAL PROGRAMLAMA YARIŞMASI 15 EYLÜL’DE



Kampın öğrencileri hazırlama hedeflerinden biri olan ve inzva’nın 13-15 Eylül tarihleri arasında Beykoz Kundura’da gerçekleştireceği ‘Üniversiteler arası Ulusal Programlama Yarışması’ Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ICPC Foundation partnertliğinde yapılacaktır.

İlk kez düzenlenecek bu yarışmayla inzva, Türkiye’deki genç bilgisayar mühendislerinin takım kurarak dünya ekipleri ile yarışmaları ve kendilerini sürekli olarak sınayabilmelerine imkan vermeyi amaçlamaktadır.



TOPLULUKTAN ÜYELER " inzva TALKS"TA KONUŞMA FIRSATI BULDU



Geleceğin bilgisayar mühendislerine ilham vermek amacıyla kamp sırasında teknoloji sektörünün önde gelen isimleri uzmanlık konuları hakkında konuşmaları için davet edildi.



Beykoz Kundura’nın desteğiyle ve Algida, AXE, Bisu, Nescafe ve Bundle gibi markaların da sponsorluğuyla; kariyerlerinin farklı aşamalarında, başarı ve teknoloji konularıyla ilgilenen insanları bir araya getiren bu etkinlik komünitenin büyümesine birçok açıdan katkıda bulundu.