Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2 Haziran'da gerçekleşti. Öğrenciler sınav sonuçları için heyecanla beklerken Google'da sonuçların ne zaman açıklanacağını aramaya başladı. Peki 2019 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2 Haziran 2019'da MEB tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı İOKBS sonucu 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
2019 İOKBS BURSLARI NE ZAMAN VERİLECEK?
22 Temmuz 2019'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından burslu okumaya hak kazanan öğrenciler, e-Burs modülünü okul müdürlüğünden imzalatmasının ardından (30 Eylül 2019 tarihine kadar) 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla burs almaya başlayacak.
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