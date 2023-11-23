İSG/2 Sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2023-İSG/2 hakkında bilgiler

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2023-İSG/2) tarih araştırmaları hız kazandı. Söz konusu sınava katılım için başvuru yapan adaylar, ÖSYM'nin sınavı ne zaman organize edeceğini merak ediyor. Peki, İSG/2 Sınavı ne zaman?

İSG/2 Sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2023-İSG/2 hakkında bilgiler

26 Ekim 2023-2 Kasım 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın bu yılki son etabı için geri sayım başladı. tarafından merkezi bir şekilde düzenlenen İSG sınavının tarihi merak konusu oldu.

İSG/2 OTURUMU NE ZAMAN?

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/2), 10 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak.

SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2023-İSG/2) sonuçları 3 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.

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