İSG/2 Sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2023-İSG/2 hakkında bilgiler

26 Ekim 2023-2 Kasım 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın bu yılki son etabı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından merkezi bir şekilde düzenlenen İSG sınavının tarihi merak konusu oldu.



İSG/2 OTURUMU NE ZAMAN?



2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/2), 10 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak.



SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2023-İSG/2) sonuçları 3 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.

