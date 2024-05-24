İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM İSG/1 sınav sonuç tarihi)

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/1) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Mayıs tarihinde yapılan İSG 1. dönem sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM İSG/1 sınav sonuç tarihi)

2024 İSG sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. tarafından yayımlanan 2024 takvimi sonrasında İSG 1. dönem için tarih belli oldu. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte İSG/1 sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; İSG/1 sınav sonuçları 30 Mayıs tarihinde açıklanacak.

İSG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ocak 2024 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

EĞİTİM HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Başlattığımız projelerin meyvelerini hep beraber görüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Başlattığımız projelerin meyvelerini hep beraber görüyoruz

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

DGS sınavı ne zaman? Geç başvuru tarihleri belli oldu (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi)

DGS sınavı ne zaman? Geç başvuru tarihleri belli oldu (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi)

MEB YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak

MEB YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak

Yeni müfredat onaylandı

Yeni müfredat onaylandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...