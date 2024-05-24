İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM İSG/1 sınav sonuç tarihi)

2024 İSG sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında İSG 1. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte İSG/1 sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; İSG/1 sınav sonuçları 30 Mayıs tarihinde açıklanacak.

İSG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ocak 2024 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.