Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 1. Dönem) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Mayıs'ta uygulanan 2019-İSG 1. Dönem temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.



Adaylar, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.



Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.