İsmail Kaya Eğitim Kurumları, öğrencilerini sınava farklı meslek gruplarıyla buluşturarak hazırlıyor

Lise ve üniversite sınavları her öğrencinin eğitim hayatındaki en önemli süreçleri oluştururken, veliler çocuklarını yalnızca okul değil, gerçek hayata da hazırlayacak eğitim kurumlarının arayışına giriyor. Öğrencilerinin hayal ettikleri mesleklere kavuşması için geliştirdiği Başarı Merdiveni uygulamasıyla çocukların kendi gelişimlerini takip etmesini sağlayan İsmail Kaya Eğitim Kurumları ise öğrencilerin müfredattaki konuları ve deneme sınavı sonuçlarını konu, soru sayısı, doğru ve yanlışları karşılaştırarak bilinçli bir şekilde ilerleme kaydetmelerine kapı aralıyor. Öğrenciler bunun yanı sıra eğitimlerindeki bu önemli süreci sistemleştirerek planlı yaşamın da temellerini atıyor.



"Sevdiği işi yapan insanların modern köleler olmayacağını biliyoruz”



Geçtiğimiz yıl, öğrencilerinin %95’inin hayal ettikleri üniversiteyi ve bölümü kazandığını belirten İsmail Kaya Eğitim Kurumları Kurucusu İsmail Kaya, “Lise ve üniversiteye geçişteki sınavların ardından gelen tercih dönemi, bizim için sonuçlardan sonra gerçekleşen bir aşama değil. Öğrencilerimizin kurumumuza dahil olduğu an itibarıyla başlayan bir süreç. Bu yüzden öğrencilerimizin hangi yöntemle daha iyi öğreneceğini saptamak için çoklu öğrenme metotlarıyla bazı testler uyguluyoruz. Testler sonrasında öğrencilerimize özel bir eğitim programı hazırlıyoruz. Onların bilinçaltına yer eden meslekleri, mesleki eğitim envanterleri aracılığıyla saptıyoruz. Çünkü yeteneklerine uygun, sevdiği işi yapan insanların modern köleler olmayacağını çok iyi biliyoruz. Öğrencilerimiz için sadece hedef belirlemekle kalmıyor, bu hedefin önemini de anlamaları gerektiğini düşünüyoruz ve gençleri iyi kariyerler inşa etmiş eski mezunlarımızla buluşturuyoruz. Hedeflerini doğru bir şekilde belirlemeleri için meslekleri daha yakından tanıyacakları paneller düzenliyoruz” şeklinde konuştu.



“Öğrencilerimize zamanı planlı yönetebilme yetisi kazandırıyoruz”



Hedeflerin doğru belirlenmesinin eğitim ve kariyer planlamasının yanı sıra zamanın yönetilmesinde de etkili olduğunun altını çizen İsmail Kaya Eğitim Kurumları Kurucusu İsmail Kaya, “Kurumumuzda haftanın dört günü geç saatlere kadar süren soru çözme ve çalışma kampları düzenliyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin zamanını doğru değerlendirmesini sağlıyoruz. Nitelikli eğitim modelimizle özgüven kazanmalarının yolunu açıyor, böylece stres seviyelerini en aza indiriyoruz. 23 yıla dayanan deneyimimizle değişime, yeniliklere açık çocuklar yetiştiriyor ve yaşamı boyunca geçecekleri yolların hem temellerini atıyor hem de organize ediyoruz” dedi.