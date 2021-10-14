İstabul Medipol Üniversitesi Kurumsal İletişimde Spor ve Medya Sertifika Programı 30 Ekim'de başlıyor

Program, kurumsal iletişimcilere, medya mensuplarına, spor pazarlaması ve organizasyonları yapacaklara, belediyeler, spor kulüpleri, kurumsal yapılar ve pr ajansları gibi bir yelpazeye içerik sunuyor.



Program koordinatörü Fatih Kuşçu, bu tür özel oluşumların, sektöre değer katan varlığı kadar, üreteceği kalifiye istihdam açısından da önemli olduğunu söyledi. Kuşçu, "Bu sertifika sahipleri, spor kültürüne sahip, medyayı tanıyan bireyler olacak. Kurumsal iletişimde bizi spora yönlendiren sonsuz örnek, değerli meslektaşlarım, uzmanlar ve akademisyenler ile öğrencilere aktarılacak." dedi.

9 HAFTA SÜRECEK



Toplam 72 saatlik program 30 Ekim 2021’de başlayacak ve 9 hafta boyunca sadece Cumartesi günleri ders yapılacak.



Eğitimciler ise şu isimlerden oluşuyor:



(Alfabetik sıra ile) Alp Pehlivan, Atilla Türker, Atilla Gökçe, Aydın Güvenir, Barbaros Çıdal, Burak Gürkan, Bülent Tuncay, Ceyla Büyükuzun, Çağatay Çıtlak, Emrah Kayalıoğlu, Erbatur Ergenekon, Ersin Düzen, Fatih Çevik, Fatih Kuşçu, Gökhan Dinç, Gözde Güleryüz, Halil Özer, Halit Bolkan, Haluk Yürekli, İpek Özgüden, Mehmet Ayan, Mehmet Özdemir, Melih Gümüşbıçak, Murat Yığcı, Oğuz Yörük, Orçun Çetinaslan, Rana Atabay Kuşçu, Reha Tartıcı, Remzi Yılmaz, Tayfun Bayındır, Türker Tozar, Uğur Şeker