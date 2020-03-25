İstanbul Ayvansaray Üniversitesi corona virüse karşı uzaktan eğitime başladı



Öğrencileri her türlü şartta kesintisiz eğitime ve bilimsel tecrübeye ulaştırma sorumluluğu ile yol aldıklarını söyleyen Kırmızı; "Hedefimize uygun olarak, dünyamızın geçirdiği bu zor günlerde günün koşullarına en hızlı adaptasyonu sağladık" dedi.

Kırmızı yaşanan süreci şöyle aktardı:

"Koronavirüs salgınına karşı ara verilen yükseköğretime uzaktan eğitimle devam edebilmek için tüm tedbirleri dünyada salgın görülmeye başladığı an itibari ile almaya başladık ve eğitim – öğretim süreçlerinin kesintiye uğramasını engelleyecek geliştirmeler ile gerekli alt yapıyı oluşturduk. Ülkemizde salgın sebebiyle üniversitelerin eğitime ara vermesi ile de #EvdeKalSağlıklıKalUzaktanEğitimAl, sloganımızla öğrencilerimizi 23 Mart itibariyle online eğitime davet ettik.



23 Mart Pazartesi günü hazırlık okulu, önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarının tümünde uzaktan eğitime başladık. Yapılan deneme dersleri ile sistemimiz test edildi. Bütün öğretim elemanlarımız, personelimiz ve öğrencilerimiz güven içinde evlerinde uzaktan eğitim ile ilerleyecekler."



Nihat Kırmızı ayrıca, dijital uyum sağlayabilen tüm kurumların bu riskli süreç içindeki gelişim fırsatlarını yakalayarak daha da güçleneceğini belirtirken, uzun yıllardır grup bünyesindeki diğer iş kollarında ve yatırımlarında da dijitalleşmeyi ön sırada tuttuklarının altını çizdi.