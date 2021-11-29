İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de bazı üniversitelerde eğitime fırtına arası

İstanbul'da bazı üniversiteler, kuvvetli fırtına nedeniyle yüz yüze öğretime bir gün ara verdi.

CERRAHPAŞA



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.



Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ



Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti.



Prof. Dr. Kurt, bugün yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ



İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede bugün dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi.



Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin izinli sayılacağı kaydedildi.



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



Bursa Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bursa Valiliği duyurusu doğrultusunda bölgemizde görülen şiddetli lodos nedeniyle Salı günü üniversitemizde eğitime bir gün ara verilecektir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.



Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerinde yüz yüze eğitimin devam ettiğini kaydetti. Kılavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın sadece engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını belirtti.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ



Balıkesir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise kuvvetli fırtına ve yağışın sebep olabileceği olumsuzluklar göz önüne alınarak, Salı günü üniversitenin tüm birimlerinde eğitime bir gün ara verildiği, hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

ÇANAKKALE ÜNİVERSİTESİ



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım 2021 tarihinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmiştir. Yapılabilen derslerin online yapılması, yapılamayan derslerin hafta sonu veya bir sonraki hafta sonu bir gün yapılmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.



YALOVA ÜNİVERSİTESİ



Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ise hava şartları nedeniyle bugün üniversitelerinde ders yapılmayacağını aktardı.

