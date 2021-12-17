İstanbul’un Hentbol Şampiyonu İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji

Spora verdiği önem ve başarılarla adından söz ettirmeye devam eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yine önemli bir başarıya imza atarak İstanbul Hentbol Şampiyonu oldu.

Pandemi öncesi yapılan son Hentbol Şampiyonası’nda da Türkiye şampiyonu olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin hedefi bu yıl da Türkiye kupasını kazanmak.



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Anadolu Lisesi şampiyon öğrencileri madalyalarını İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren’in elinden aldı.



Öğrencileri tebrik ederek başarılar dileyen Özeren, “Eğitim kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında; sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerini zenginliğimiz olarak görüyor ve destekliyoruz” dedi.



İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ



2002 yılında kurulan ve eğitimin Türkiye’deki lideri olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; öğrencilerini hem akademik hem de sosyal alanda geliştiren çok yönlü eğitim modelleri ile, geleceğe tam donanımlı şekilde hazırlıyor.



Sayısız bilimsel ve teknolojik ilerlemenin mimarı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ-1773) önderliğinde, Türkiye’nin önde gelen elektronik ve telekomünikasyon sanayii kuruluşlarının katkılarıyla 1989 yılında kurulan İTÜ ETA Vakfı çatısı altında, 248 yıllık birikimle, anaokulundan liseye ayrıcalıklı eğitim sunmaya devam ediyor.