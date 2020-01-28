İşte Türkiye'nin 'en iyi öğrencileri' (Özel sınıf)

Temel bilimlerin üstün öğrencileri Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2017'de başlattığı projede özel bir sınıfta buluşuyor.

Temel Bilimler Programlan (TEBİP) Üstün Başarı Sınıfı'nda edebiyat dersine YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, girişimcilik dersine TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, tarih dersine İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve alanın da isim yapmış hocalar ile rektörler giriyor.

Hürriyet gazetesinden Esra Ülkar'ın haberine göre fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanlarına ilk üç tercihinde yerleşen öğrencilere, bu sınıflarda okumaları için YÖK'ten teklif gidiyor. Kabul eden öğrenciler aylık 1000'er lira burs alıyor ve İstanbul'da yurt imkanı sağlanıyor. Kahvaltı ile öğle ve akşam yemekleri üniversite tarafından karşılanıyor. Eğitim süresi ise dört yıl. Mezunların diplomalarında ilk kazandıkları üniversitenin ismi yazacak ve TEBİP programında eğitim aldığı diplomada belirtilecek.



Aralarında Boğaziçi, Orta Doğu Teknik, Hacettepe, Selçuk, Çanakkale Onsekiz Mart, Bolu Abant İzzet Baysal gibi üniversitelerden öğrenciler bu sınıflarda eğitim alıyor.



ZORLANANLAR AYRILIYOR

Alanlara her yıl 15'er öğrenci kabul ediliyor. Şu anda bu sınıflarda okuyan öğrencilerin sayısı ise 87. Türkiye'nin 'en iyi öğrencileri'nin derslerine de alanlarında en iyi hocalar giriyor. Üniversite rektörleri ve dekanlarının yanı sıra Koç, Sabancı, Boğaziçi, İstanbul Teknik, Istanbul, Marma



ra gibi farklı üniversitelerden hocalar da burada ders veriyor. Bu sınıflarda eğitim almak kolay değil. Zorlandığı için projeden ayrılan öğrenciler de var. 2.5 puan ortalamasının altında olanlar programdan ayrılmak zorunda kalarak üniversitelerine geri dönüyorlar. Bugüne kadar 37 öğrenci kendi isteğiyle programdan ayrıldı.



YÖK BAŞKANI: BURS ARTTI



"YÖK olarak üstün başarı sıniflarını oluştururken öğrencilere eğitim öğretim hayatları boyunca ne tür katkılar ve destekler verebiliriz sorusunun cevabını aradık. Şu ana dek uygulanmamış bir destek programıyla üstün başarı sınıfı oluşturuyoruz. Bu programdakiler Türkiye genelinde farklı üniversitelere yerleşen en üstün başarılı öğrencilerimiz. Temel bilimlerde ilk üç sıradan yerleşenlere burs veriyoruz. Ancak, bu bursun miktarını bu ögrencilerimize has olmak üzere arttırdık, arttırıyoruz. Özel bir müfredat oluşturduk. İlk sınıftan itibaren onların başarısına uygun bir müfredat hazırlanıyor. Eğitim dili Türkçe. Ancak özel bir ilgiyle yabancı dil dersleri hazırlanıyor. Yabancı dil 20 kişilik sınıflarda öğretiliyor. Bu sınıflara girdikleri andan itibaren onlara biçtiğimiz temel misyon 'temel bilimler alanında bilim insanı' olmak. Bu öğrencilerimizden temel bilimlere yön verecek ve o konularda buluşlar üretebilecek kişiler olmalarını bekliyoruz. Sosyal bilimler dersleri de alıyorlar. Farklı disiplinlerden de bilgi edinmelerini, ufuklarının geniş olmasını istiyoruz."



SANAT TARİHİ, ARKEOLOJİ DERSİ DE GÖRECEKLER

Projenin yürütücülerinden İÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Öktem, en iyi hocalarla öğrencileri buluşturduklarını belirterek projeyi şöyle anlatıyor:

“YÖK Başkanımız Yekta Hoca'dan teklif geldi. Üç gün sonra bir program hazırlayıp gittim. Çünkü biz her sene bunun kavgasını veriyorduk. Fizikçi, matematikçi olup öğrenciler iş bulamıyor. Temel bilimler gelişmiyor. Önem gösterilmiyor diyerek senelerdir sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.

Böyle bir teklif gelince ben hemen atladım. Prof. Dr. Nihat Berker ile programı oluşturduk. Farklı bir program. Örneğin birinci sınıfta tüm bölümlerin dersleri görülüyor. İkinci, üçüncü sınıfta özel dersleri görmeye başlıyorlar. Ortak derslerde beyin bilimi, bilgisayar programlama, girişimcilik gibi dersler var. Haftada altı saat yabancı dil eğitimi görüyorlar. Edebiyat, tarih, bilim felsefesi gibi farklı dersler de alıyorlar. Bu sene de ilk kez sanat tarihi, arkeoloji dersleri alacaklar. Matematik öğrenecek ama edebiyattan, bilim felsefesinden de haberi olsun. Çok yönlü yetişsinler. Onu da sağladık.

En iyi, işini seven hocaları, isteyen çocuklarla bir araya getirme programı bu. Farklı üniversitelerden hocalarla, farklı üniversitelerden öğrencileri biz İstanbul Üniversitesi çatısı altında buluşturuyoruz. Organize ediyoruz. Diplomalarda kendi üniversitelerinin adı yazacak. 'Istanbul Üniversitesi TEBİP programında başarıyla eğitim almıştır' diye de not düşülecek. Mezun olduktan sonra hepsi çok rahat iş bulabilecek. İsteyenler gerekli görülen yerlere hoca olarak atanacaklar. Özel sektörde de işleri hazır. ASELSAN ve TÜBİTAK gibi kurumlarda da çalışabilecekler."