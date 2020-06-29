Itri Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavı başvurusu için son gün

15 Haziran'da alınmaya başlayan Itri Güzel Sanatlar Lisesi başvuruları bugün sona eriyor.

Basvurular İSOV mesleki teknik lisesinden ve e-okul üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yetenek sınavında 50 puandan aşağı alan öğrenciler başarısız sayılıyor.

50 puan ve üstünde alan öğrencilerin yetenek sınavı puanının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Adaylar e-okul üzerinden belirtilen tarih ve saatlerde sınava girecekler.

Adayların sınava giriş tarihi 30 Haziran'da duyurulacak.

Sınavlar 1-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek, yetenek sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar yetenek sınavına girmeden en fazla beş okul için 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında ek yerleştirme için başvuru yapabilecekler.