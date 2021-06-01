İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, yanan ormanların ardından Hatay’a nefes oldu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, “Bir Fidan Bin Nefes” projesiyle tüm kampüslerinde seferberlik başlattı. Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile bugüne kadar birçok başarıya imza atan t-MBA liderlik Akademisi öğrencileri, OGEM-VAK iş birliği ile yürütülen fidan bağışı kampanyasında gönüllü olarak çalıştı.

Hatay’daki orman yangınları, bütün ülkenin içini yakarken, öğrenciler, yeniden yeşillendirme için el ele verdi.t-MBA öğrencileri bölgeye 12 bin adet fidan bağışında bulundu.



ÇEVREYE DUYARLI VE VİCDANLI BİR NESİL YETİŞİYOR



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Hatay Kampüsü Lise Müdürü Kadir Özgöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ceylan Geçmen, Lise Müdür yardımcısı Sevinç Yoğun, t-MBA Öğretmeni Selin Burgaç ve t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, OGEM- VAK yönetimi ile birlikte fidanlarını bölgeye dikti.



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel, “Öğrencilerimiz, yaşadıkları çevreye karşı ne kadar duyarlı ve vicdanlı olduklarını bir kez daha gösterdi. t-MBA Liderlik Akademisi öncülüğünde yürütülen proje; sürdürülebilir gelecek için çevre bilincini de oluşturuyor. Öğrencilerimizin, doğa sevgisi, çevre duyarlılığı, böylesi farkındalıklar ve etkinliklerle gelişiyor, yarına inancımız güçleniyor” dedi.



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA (Teenager MBA) eğitim programı, 10 farklı işletme yüksek lisans dersini lise düzeyine uyarlıyor. İfade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyi doğru kullanan girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan t-MBA eğitim modeli; 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor.



t-MBA Liderlik Akademisi yapılanması ile öğrenciler liderlik vasıflarını ve ekip çalışması ruhunu lise çağında kazanarak, iş hayatına hazır bireyler olarak yetişiyor. t-MBA eğitim programı ile öğrenciler, sosyal sorumluluk duygusu gelişmiş, sağduyulu ve toplum bilinci yüksek bireyler olarak yetişiyorlar.

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