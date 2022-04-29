İTÜ ilk 20’de!

Dünyanın önde gelen saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), dünyanın temel 17 sorununu ve bunlara çözüm olarak önerdiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.



THE’nın değerlendirmesine göre dünya çapında toplam bin 400 civarında üniversitenin değerlendirmeye alındığı listede İTÜ, 4. Amaç olan “Nitelikli Eğitim”de dünya sıralamasında 18. olurken 9. Amaç olan “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığında dünyada 20. sırada yer aldı.



İTÜ, 2021’de “Nitelikli Eğitim” başlığında 48. sırada yer alırken bu yıl büyük bir başarıya imza atarak 30 basamak birden yükseldi. Benzer şekilde, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığında, geçen yıl dünya genelinde 24. sırada yer alırken bu yıl 20. sırada yer aldı. Ayrıca; 6. Amaç olan “Temiz Su ve Sanitasyon”, 8. Amaç olan “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” ile 15. Amaç olan “Karasal Yaşam” başlıklarında da ilk 100’de yer alarak büyük ilerleme kaydetti.

2022’DE BÜYÜK YÜKSELİŞ



Times Higher Education’ın (THE) Etki Sıralamasına göre geçen yıl dünya üniversiteleri arasında “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na uyum sürecinin ölçülmesi sonucunda İTÜ’nün genel puanı 78,4 düzeyindeyken bu yıl büyük bir artış gerçekleştirerek 87,5 puana yükseldi. İTÜ, tüm amaçlar için yapılan ortalama sıralamasında ise yine ilk 200’de kendine yer buldu.



İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu İTÜ’nün başarısına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “İTÜ, özellikle ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ başlıklarında dünya sıralamalarında ilk 20 içerisinde yer alarak dünyanın en saygın, en iyi eğitim veren ve çok yönlü sanayi işbirliği kuran üniversitelerinden biri olduğunu kanıtladı. Üniversitemizin elde ettiği bu başarının, ilerleyen yıllarda artan bir ivmeyle devam edeceğine inanıyoruz.”