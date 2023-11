Kaç öğretmen ataması yapılacak? Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında gündemle ilgili soruları yanıtladı. 81 ilden gelen öğretmenlerle ilgili düzenledikleri etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Tekin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu etkinliklere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Tekin, bu yıl ilk kez her ilçeden kendi görev yerlerinde fark yaratan birer öğretmenin davet edildiğini, aralık ayında "Bir Öğretmenin Gözünden Yüzyılın Eğitimi" içerikli bir sempozyum düzenleyeceklerini dile getirdi.



Medyada örnek öğretmenlerin haberlerinin ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Tekin, "1 milyon 200 binin üzerinde kamuda, resmi ve özelde öğretmenimiz var. Çok güzel şeyler oluyor. Arada kendi içimizde de tolere etmeye çalıştığımız ufak tefek yanlış anlaşılmalar ya da haber yapılacak şeyler ortaya çıkıyor. Bunlara biz de üzülüyoruz, tedbir almaya çalışıyoruz ama koskoca 1 milyon 200 bin kişilik bir ailede bir tane öğretmenimizin ya da eğitim çalışanımızın yaptığı şeyin tüm bu camiayı temsil etmediğini söylüyorum." ifadesini kullandı.



Tekin, dün akşam galası yapılan "Aybüke: Ben Öğretmen Oldum" filmini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şehit Aybüke öğretmenin ailesiyle birlikte izlediklerini ve çok duygulandıklarını anlatarak şöyle devam etti:



"Hem Necmettin (Yılmaz) öğretmen hem de Aybüke öğretmen şehit olduklarında ben müsteşardım. Necmettin öğretmen kaçırıldığında şehadet haberi alıncaya kadar ailesiyle her gün telefonlaşıyorduk. Sağlığıyla, nerede olduğuyla ilgili olarak istihbarat örgütlerimizle, güvenlik birimlerimizle sürekli iletişim halindeydik. Aybüke öğretmenin şehadet haberini aldığımızda da yine müsteşardım. Bu vesileyle Aybüke öğretmen gibi, Necmettin öğretmen gibi burada isimlerini sayamayacağımız onlarca şehit öğretmenimizi, 15 Temmuz şehidimiz Yusuf Elitaş öğretmenimizi, depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimizi hayırla, minnetle anıyorum."



Anayasa Mahkemesinin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerini iptal etmesine ilişkin görüşü sorulan Tekin, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız da söyledi, 60 yıllık bir özlem Öğretmenlik Meslek Kanunu geçtiğimiz yıl yasalaştı. Sonrasında da Anayasa Mahkemesi bazı maddeleri iptal etti. Gerekçeli karar yayınladığında da 9 aylık bir süre tanıdı bize. Yani 9 ay içinde kanunla ilgili iptal edilen hususlarda düzenlemeler yapılmasını öngördü. Ben şahsen kanun yeniden gözden geçirilecekse, kamuoyunda öğretmen arkadaşlarımızın, öğretmenler odasında aldığım önerilerin, paydaşlarımızın, sendikaların, siyasi partilerin önerileri doğrultusunda yeni bir Öğretmenlik Meslek Kanunu yapılabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.



ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI



Tekin, Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına uzman öğretmenlik için 58 bin 967, başöğretmenlik için 3 bin 921 öğretmeninin başvurduğunu, başvuranların yüzde 99,4'ünün sınava girdiğini ve sonuçların bugün açıklandığı ifade etti.



"Öğretmenler Odası Buluşmaları" adı altında öğretmenlerle bir araya geldiklerini belirten Tekin, "Her ayın ilk cumartesi günü hangi ildeysem Bakanlığımızın bir sistemi var, orada randevu butonu oluşturuyoruz. Toplantı yapacağımız salonun kapasitesine göre ki bugüne kadar genellikle 250 bandında oldu. 250 arkadaşımız katılıyor, oturuyoruz, herkese söz hakkı veriyoruz. Katılımcılar projelerinden, eğitim sistemiyle ilgili düşüncelerinden bahsediyorlar. Zümre toplantılarında konuştuklarını tutanaklayıp bize getiriyorlar." dedi.



Tekin, Türkçe dersinden en az 70 puan almayı gerektiren sistemle ilgili olarak da şunları söyledi:



"Bu uygulamalar oturduktan sonra öğrenci arkadaşlarımızın daha mutlu olacağına inanıyoruz. Biz o çocukların daha iyi yetişmesi, ana dilleriyle kendilerini ifade etme kapasitelerinin gelişmesi için bunları yapıyoruz. Çocuklarımızın konuşurken Türkçe ile uyumlu olmayan, sosyal medya dilini kullanma eğiliminde olmasına üzülüyorum. Burada attığımız adımlarla ana dil becerilerinin yerleşmesini istiyoruz. Ana dilini 100 kelimeyle konuşan bir çocuğun öğretmek istediğimiz yabancı dili 500 kelimeyle konuşmasını nasıl bekleyeceğiz. Yabancı dil eğitimi de dahil çocuklarımızın tüm eğitim süreçlerinin başarılı olması için ana dil becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor. Bu tür tedbirleri almaya çalışıyoruz."



ARA TATİLLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR



Ara tatillerle ilgili çalışmalara değinirken ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşeceğini dile getiren Tekin, "Bakanlığımızdaki eğitim öğretimle ilgili genel müdürlüklerin içinde bir daire başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar, attığımız tüm adımlar o daire başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor.' şeklinde verilen haberler, aslında İzleme Değerlendirme biriminin ara tatillerle ilgili işlevsel mi değil mi yönünde yaptığı rutin değerlendirme. Oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz." diye konuştu.



Tekin, deprem bölgesindeki okullarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok hassas olduğunu, göreve geldiğinden beri çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Okullar açıldığında 11 Eylül itibarıyla eğitim öğretim sürecini sorunsuz şekilde başlattık. Hızlı bir şekilde bize ayrılan bütçe olanakları çerçevesinde 2 bin 500 civarında yeni derslik yaptık, 45 bin civarında dersliği elden geçirdik. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladığında 6 Şubat'tan önceki derslik düzeyini hedefliyoruz. Planlamamızı ona göre yaptık." dedi.



ÖĞRETMEN ATAMALARI



Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin olarak da şunları kaydetti:



"2023 yılı için atama bahar aylarında yapıldı, eylül başı itibarıyla 45 bin yeni arkadaşımız aramıza dahil oldu. 4 bin civarında da EKPSS üzerinden yapılan atamalar oldu. Dolayısıyla 50 bine yakın arkadaşımız başlamış oldu. 2024 bütçesi TBMM'de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla koordineli biçimde atama için bize tanımlanacak sayıyı belirleyeceğiz. Sonra da Bakanlıkta oturup hangi branşa ne kadar öğretmen alacağımızı belirleyeceğiz. Arkadaşlarımızın hiç endişesi olmasın, kendi ihtiyaçlarımız üzerinde herhangi bir branşa pozitif ayrımcılık tanımaksızın bize verilen kadrodaki yüzdelik dağılımlar üzerinden adil, hukuka uygun bir branş dağılımı yapıp, arkadaşlarımızla paylaşacağız."