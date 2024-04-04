Kamu Gözetimi Kurumunun bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı ne zaman?

Kamu Gözetimi Kurumunun bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da yapılacak.



Sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecek.



Sınav müracaatları 8 Nisan'da başlayıp 22 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak.



Müracaatlar, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri, 29 Haziran'daki sınavdan en az 15 gün önce KGK'nin internet sitesinden duyurulacak.