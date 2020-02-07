Kar sebebiyle bazı illerde eğitime ara verildi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.



Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.

BURDUR VE DENİZLİ'DE ÜÇ İLÇE

Burdur'un da 3 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.



Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınyayla ilçesinin tamamında, Çavdır ve Gölhisar ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Denizli'de dün gece başlayıp, sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çameli ilçesinde okullar tatil edilirken, Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.



Denizli'de dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün için Çameli ilçesinde okullar tatil edildi. Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.