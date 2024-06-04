Karne günü ne zaman? Karneler saat kaçta alınacak? (2023-2024 okulların kapanış tarihi)

Karnelerin ne zaman alınacağı, okulların kapanmasına sayılı gün kala sorgulanmaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı karne günü tarihini merak eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimini araştırıyor. Peki, karne günü ne zaman? Karneler saat kaçta alınacak?

Karne günü ne zaman? Karneler saat kaçta alınacak? (2023-2024 okulların kapanış tarihi)

2023-2024 okulların kapanış tarihi, yaz tatiline çıkmak için gün sayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Karneler, okul yönetimlerinin belirlediği saat aralıklarında öğrencilere takdim edilecek. Peki, karne günü ne zaman? Karneler saat kaçta alınacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

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