Karne günü ne zaman? Karneler saat kaçta alınacak? (2023-2024 okulların kapanış tarihi)

2023-2024 okulların kapanış tarihi, yaz tatiline çıkmak için gün sayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Karneler, okul yönetimlerinin belirlediği saat aralıklarında öğrencilere takdim edilecek. Peki, karne günü ne zaman? Karneler saat kaçta alınacak?



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.



KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?



Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.



Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.