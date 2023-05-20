Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? (2023 MEB tatil takvimi)

Karne gününün ne zaman olduğu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine az bir zaman kala, MEB tarafından belirtilen okulların kapanış tarihi merak ediliyor. Peki, karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?



KARNE GÜNÜ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.



Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

2023-2024 OKULLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ



2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.